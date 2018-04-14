(Görüntülü Haber) Kaçakların barındığı spor salonları dezenfekte edildi

ERZURUM’da kaçakların barındırıldığı spor salonlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Ekiplerin enfeksiyona karşı ilaçladığı salonlardaki malzemeler de temizlendi.



Erzurum, son zamanların en büyük kaçak göçmen akınını yaşadı. Ülkelerinden kaçan 20 binden fazla Afganı misafir eden Erzurum’da, tesislerde yer kalmayınca spor salonları kullanıldı. İl Göç İdaresi, kaçakları Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’ne ait Pasinler ve Palandöken İlçelerindeki spor salonlarında misafir etti. Bir süre kaçakların barınma ihtiyacı, spor salonlarında karşılandı.



Son 3 ayda 20 binden fazla kaçağın Erzurum’a geldiğini belirten Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, alınan tedbirler sonucu akının azaldığını bildirdi. Geçen hafta ilki yapılan charter seferiyle kaçakların ülkelerine geri gönderildiğini belirten Özcan, ayrıca bir hafta içerisinde de 3 bin 611 kişinin oluşturulan kamplara tahliye edildiğini söyledi. Özcan, kaçakların barınması için Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nden aldıkları salonların boşaldığını ifade ederek, “Pasinler ilçesindeki salonun dezenfektesi yapılarak teslim edildi. Palandöken ilçesindeki salonun dezenfekte ve temizliği de yapılıyor" diye konuştu.



ÖNCE İLAÇLAMA, SONRA TEMİZLİK



Çoğunluğu Afganistan uyruklu kaçakların barındırıldığı merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Spor Salonu, ilaçlandı. Maskeli ekipler, salon duvarlarından tribünlere kadar her yeri enfeksiyona karşı ilaçlarken, temizlik işçileri de malzemeleri tek tek yıkadı. Salonun temizlenen bölümlerine malzemeler konmaya başlandı.



Salonları dezenfekte eden firmanın sahibi Mehmet Nuri Alim, Afgan kaçakların misafir edildikleri salonların haşerelere, bakteri ve enfeksiyonlara karşı dezenfekte edildiğini belirtti.