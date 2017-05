(Görüntülü Haber) Kaçak sigara cezasını camide bekleyerek geçiriyor

Ergün AYAZ/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde, bedensel engelli 55 yaşındaki Yılmaz Dertli, otomobilinde kaçak sigara bulunması nedeniyle 150 gün hapis cezasının karşılığı 300 saat kamuda yararlı bir işte çalışma cezasına çarptırıldı. Dertli, her gün camiye gelip imza atıp 4 saat bekliyor. Bedensel engelli Yılmaz Dertli'nin iddiasına göre 5 yıl önce İstanbul'da yaşadığı sırada arkadaşı E.A., memleketi Diyarbakır'dan gelen bal ve tereyağını Esenler Otogarı'ndan almak için yardım istedi. Yılmaz Dertli arkadaşını otogara götürürken, arkadaşı otobüsle gönderilen paketleri alarak araca koydu. Polisin operasyonunda paketlerden kaçak sigara çıktı. Yılmaz Dertli serbest bırakılırken, İstanbul'dan Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ne taşındı. Yılmaz Dertli, yürütülen dava sonucu 3 bin TL adli para cezası karşılığı 150 gün hapis cezasını 300 saat kamuya yararlı bir işte çalışma cezasına çarptırıldı. Yılmaz Dertli her gün Değirmendere Merkez Camii'ne giderek imza atarak caminin avlusunda zaman geçiriyor. 7 yaşında düşmesi sonucu kalça kemiğinin kırıldığını ve sağ bacağının kısa kaldığını söyleyen Yılmaz Dertli, "Engelli olmam nedeniyle aracım var. Bir arkadaşım memleketinden tereyağı ve bal geldiğini söyleyerek otogardan gidip almamızı istedi. Otogara gittik, bana engelli olduğumu yorulmayayım diye kendisi alıp getireceğini söyledi. O sırada polis bastı ve paketlerde kaçak sigara varmış. İfademde paketlerde kaçak sigara olduğunu bilmediğimi söyledim. Ceza geldi. 3 bin lira para cezasını ödeyemedim. Her gün camiye gelip imza atıyorum. 4 saat camide bekliyorum. 2,5 ay her gün buraya gelip bekleyeceğim. Burada yaptığım şey sadece 4 saat sandalyede oturmak" dedi. Yılmaz Dertli eşinin emekli olduğunu ancak felç geçirmesi nedeniyle bakımının gerektiğini belirterek, "Engelli olmam nedeniyle herhangi bir iş yapamıyorum. Sadece burada 4 saat bekliyorum. 3 bin TL ceza benim ödeyebileceğim şekilde taksitlere bölünecek olsaydı para cezasını öderdim" diye konuştu.