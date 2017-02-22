(Görüntülü Haber) Kabataş'ta iki proje tüm hızıyla sürüyor

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() KABATAŞ'ta başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda “Martı Projesi” olarak da bilinen, “Kabataş Transfer Merkezi Projesi”nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemlerinin büyük bölümü tamamlandı. Alanın sol tarafında bulunan iskelenin kazıklarının çakılmasının ardından iskelelerin üst bölümlerinin yapımına başlanacak. Öte yandan aynı bölgede yapımına başlanan Boğazı bir kez daha birbirine bağlayacak Kabataş-Üsküdar yaya tüneli projesi için Boğazın ortasında sondaj çalışmaları devam ediyor. DENİZE KAZIK ÇAKMA İŞLEMİNDE SONA YAKLAŞILDI Bölgeye havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin şekillendiği görülüyor görülüyor. Projede alanın sağ tarafında kalan kıyıdaki ve açığa doğru uzanan iskele yapımında kullanılacak kazıkların denize çakılma işlemi tamamlandı. Alanın sol tarafında yer alacak iskele için kazık çakma çalışmalarının ise başladığı öğrenildi. Bölgede kazık çakma işleminin tamamlanmasının ardından iskelelerin üst bölümlerinin yapımına geçileceği öğrenildi. İskelelerin yüksekliği ise şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. PROJEDE NELER VAR Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. İnşaat nedeniyle Kabataş 1,5 yıl daha deniz trafiğine kapalı kalacak. Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarında ihtiyaçlarını karşılayacak, büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor. BOĞAZIN ALTINDAN GEÇECEK YAYA TÜNELİ PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Öte yandan aynı bölgede yer alan yapımına bir süre önce başlanan İstanbul boğazını bir kez daha birbirine bağlayacak olan Kabataş-Üsküdar yaya tüneli projesi kapsamında boğazda sondaj çalışmaları sürüyor. İstanbul boğazının ortasında bir gemi tarafından yürütülen çalışmalarda tünelin geçeceği hattaki denizin altındaki toprak yapısının tespit edildiği öğrenildi.