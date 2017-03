(Görüntülü Haber) Kabataş'a yapılacak ‘Martı Projesi’ İstanbul trafiğinin merkezi olacak (2)

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, () GÜNDE 1 milyon yolcu kapasiteli olacak martı şeklindeki “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi’nin 2018 yılı sonunda tamamlanacağını belirten İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, "Tarihi eserler ve çevreye zarar vermemek için her türlü detay düşünüldü. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkacak değiliz” dedi. Topbaş, projenin bir ayağını oluşturan Kabataş’tan Üsküdar’a deniz altından uzanan yaya yolu tünelinin fikir babasının da Başbakan Binali Yıldırım olduğunu söyledi. TRAFİK YER ALTINA ALINACAK İBB Başkanı Kadir Topbaş, ‘martı’ şeklinin olması nedeniyle kamuoyunda ‘Martı Projesi’ olarak bilinen ve inşaatı devam eden “Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi’ne yönelik açıklamalarda bulundu. Saraçhane Belediye Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kadir Topbaş, Transfer Merkezi’nin Fındıklı Molla Çelebi Camii’nin kuzey tarafından başlayıp, Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’ne bitişik Kabataş Balıkçı Barınağı’nı da içerisine alacak şekilde yapıldığını söyledi. 60 bin metrekarelik yeni bir meydanın ortaya çıkacağı projeyle birlikte, Dolmabahçe - Fındıklı arasındaki araç trafiği yer altına alınacak. GÜNDE 850 BİN KİŞİ YARARLANACAK Deniz ulaşımı, raylı sistemler, karayolu ulaşımı ile Üsküdar-Kabataş Boğaz Yaya Geçiş Tüneli’nin birleşeceği transfer merkezinden ilk etapta günde 850 bin, daha sonra 1 milyon yolcu yararlanacak. Topbaş, Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı’nı kullanan yolcuların yapılacak merdiven ve asansörlerle Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu, Kabataş - Taksim Füniküler Hattı ve belediye otobüslerine yer altından ulaşım sağlayabileceğini aktardı. YAYA TÜNELİNİN FİKİR BABASI BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM Marmaray çalışmaları sırasında Kabataş’tan Üsküdar’a deniz altından bir yaya yolu yapılmasına yönelik fikir veren kişinin Başbakan Binali Yıldırım olduğunu söyleyen Topbaş, “Yaya Geçiş Tüneli Projesi’nin fikir babası Başbakan Binali Yıldırım’dır, fikir ondan çıktı” dedi. 2 kilometre uzunluğundaki tünelin içinde bisikletler, yayalar için elektrikli araçlar ve yürüme bantları yer alacak. YAYA TÜNELİNDEN GEÇİŞ PARALI MI OLACAK İBB Başkanı Topbaş, yaya tünelinin kullanım bedeli olarak ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda, “Buraya metro ile gelen para ödemiş insan var, tekrar para öder mi, geçişler nasıl olmalı konusunda değerlendirme yapacağız” yorumda bulunarak ücret konusunda kesin bir yanıt vermedi. DENİZ TRAFİĞİ YÜZDE 80 ARTACAK İskelelerin yeniden düzenlenerek kapasitelerinin artırılacağını ifade eden Topbaş, yapılacak 4 adet yeni iskeleyle birlikte, iskelenin kapasitesinin yüzde 80 oranında artacağını söyledi. Topbaş, “İskeleler, günlük ortalama 30 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecek” diye konuştu. 800 KİŞİLİK ZEMİNALTI OTOPARK YAPILACAK 500 milyon TL’ye mal olacak proje kapsamında bölgeye 800 araç kapasiteli zeminaltı otopark da yapılacak. Topbaş, otoparkla birlikte Dolmabahçe Sarayı önünde park eden araçlar ile turistleri getiren otobüslerin de yer altında alınacağını söyledi. “PROJENİN DURDURULDUĞU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL” Topbaş, ‘Tarihi yapıların zarar gördüğü ve çalışmaların Kurul tarafından durdurulduğu’ iddialarına yönelik bir soru üzerine, “Projenin durdurulduğu haberleri doğru değildir. Çalışmaya başlamadan ilgili kurumlardan görüşler alındı. Tarihi eserler ve çevreye zarar vermemek için her türlü detay düşünüldü. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkacak değiliz. Bir taraftan tarihe saygı duyarken diğer taraftan buna mecburuz. Kaos artık bitecek” dedi. Bu arada gazetecilere İBB'den verilen bilgilendirme notunda da “Koruma Kurulu, 'tarihi yapılar hasar görüyor' şeklindeki iddialara istinaden inceleme yapılmasını istemiştir. Vakıflar il müdürlüğü yerinde tespit yaparak, Kurula 'zarar olmadığına dair' rapor sunmuştur. Kurul 'gerekli tedbirler alınarak iş devam edebilir' hükmünde bulundu. Projenin 2008 yılı itibariyle Kurul onayı var” ifadelerine yer verildi. “KABATAŞ’TAKİ SETİ GEÇMEYECEK, MÜTEVAZI BİR YAPI OLACAK” Martı Projesi’nin yüksekliği ve siluete yönelik eleştiriler üzerine Topbaş, “50 metre yüksekliğinde olacağı söylendi ancak bu doğru değil. Kabataş’taki seti geçmeyen gayet mütevazı yükseklikte ama buluşma noktası olacak muhteşem bir meydan ortaya çıkacak” dedi KİLYOS SAHİLİNİ TEMİZLEMEK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ Kadir Topbaş, Kilyos sahilindeki deniz kirliliği üzerine de konuştu. Hafriyat kamyonları ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Topbaş, “Kilyos’ta büyük bölümü denizden gelen, çevreye saygısı olmayanların getirip boca ettiği bir durum var. Bize maliyeti çok yüksek. ‘3 kuruş kar edeceğim’ diye buraya çöp döken insan bu kentlinin cebinden bedel ödetiyor. İBB ekipleri 2-3 günden beri çok yoğun bir şekilde Kilyos sahilinde çalışıyoruz” dedi. VATAN CADDESİ’NDEKİ ARSA ALIMI İDDİALARI Vatan Caddesindeki bir arsanın İBB tarafından alınmasına yönelik iddialarının sorulması üzerine Topbaş, şöyle konuştu: “Üzüldüğümü belirtmek isterim. İstanbulluların bana olan bir güveni var, bu sebepten 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Meyveli ağaç taşlanır. Bütün prosedürlere uygun bir şekilde, İstanbulluların menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak değerlendirmeler yapıldı. Birileri faklı değerlendirmeler yapıyor. Yargı süreçleri başlatıldı. İstanbulluların şahsıma bir güven duygusu var, bu güveni kimseye istismar ettirmem. Bu kentin aleyhine hiçbir kararı belediyemiz kabul etmez, onaylamaz. Bu arsanın imar izni var. Ama meydan kalsın, boş kalsın hatta daha da genişletelim. Halkın kullanacağı bir hale getirilsin. Oraya rahatsız edecek bir şey yapmak istemeyiz.” KADINLAR GÜNÜ İÇİN GÜL DAĞITTI Basın toplantısının ardından İBB Başkanı Kadir Topbaş 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle salonda bulunan kadınlara gül dağıttı.