(Görüntülü Haber) Japon devinden Kapadokya'ya 5 yıldızlı dev yatırım

Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’ne bağlı Mustafapaşa Köyü'ne Japon devi Okura, 5 yıldızlı otel yapıyor. Kapadokya Bölgesi'ne konaklama, restoran ve Spa ağırlıklı 15 milyon Avronun üzerinde bir yatırım yapıldığı belirtildi. Ungun Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Olcay Ungun, otel inşaatının konaklama ve Spa olmak üzere 2 aşamalı olduğunu, 5 ay önce başlanan ilk bölümdeki kaba inşaatın bitmek üzere olduğunu, 6 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. Ungun, "Spa bölümü için koruma kurulunda denetleme süreci var. Onda da sona geldiğini düşünüyoruz. O sürecin sonunda 15 ay içerisinde otelimiz açılacak" diye konuştu. Japon Okura Otel Grubu CEO’su Marcel Van Aellst ve Mimari grubun başkanı Yamamoto Yoshınorı ve Ito Tomoko inşaatın ne aşamada olduğunu inceleyip bilgi aldı. Firmanın, Hollandalı CEO’su Marcel Van Aelst ise, "Kapadokya; Japonya'da bilinen, çok tanınan çok ziyaret edilen bir bölge. 2016 yılındaki istatistiklere bakacak olursak Japonlar'ın sık, geldiğini görebiliriz. Tarihi önemi açısından ve iyi bir partner bulmakta bizim için önemliydi. Bir an önce İstanbul'da da otel açmak istiyoruz. 2 gün sonra da İstanbul’da uygun olan yerleri gezip oradaki olanakları araştıracağız. 1 yıldır İstanbul’da yer arıyoruz" dedi.