(Görüntülü Haber) Jandarmadan, Sevgililer Günü'ne özel kırmızı karanfil

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde jandarma ekipleri, Sevgililer Günü nedeniyle sürücülere kırmızı karanfil dağıttı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir yönetimindeki ekipler, Tömük Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerinde sürücü ve araçlara yönelik yol kontrolü yaptı. Durdurulan araçların sürücüleri ile beraberindekilere jandarma kırmızı karanfil verip Sevgililer Günü'nü kutladı. Yüzbaşı Demir, sürücülere trafik kurallarını ihmal etmemeleri uyarısında da bulundu. Eşi Durdu Öngel ile traktörle tarladan dönen Hasan Öngel, "70 yaşındayım ilk kez bir çiçek alıyoruz. Bu hediyelerin en güzeli, Allah askerimizden razı olsun. Bu tür etkinlikleri özlüyorduk artık bunu da gördük" dedi.