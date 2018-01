(Görüntülü Haber) JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Ak Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inen JAK timi, varış noktasında hazırlanan 'Sarıkamış 103'üncü yılı' yazısını meşaleler ile yaktı. Anma etkinliğine gelen bakanlar ve vatandaşlar yanan ateş önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. HEYKELLERİN AÇILIŞI İKİ BAKAN TARAFINDAN YAPILDI Kars?ın Sarıkamış İlçesinde Sarıkamış Harekatı?nın 103'ncü yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan asker heykellerinin açılışı iki bakan tarafından gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağı ile örtülen karda heykellere, kırmızı karanfiller bırakıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Değerli hocalarımıza ve valimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Buradaki amaç özellikle ecdadı anmak yâd etmek ve gençlere o bilinci aşılamak, o bilinçle ecdat bundan 103 sene önce gözünü kırkmadan donmak pahasına şehit oldu. Çünkü bir hedef var bu toprakları bize vatan olarak bırakan ecdadımızın izinden giderek istikbalimiz ve istiklalimiz uğruna bu toprakları gelecek nesillere vatan olarak bırakma ideali var o ideal kapsamında gözlerini kırkmadan şehadet şerbeti içmeye gidiyorlar. Dolayısıyla biz onları rahmetle minnetle yâd ediyoruz"dedi. Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak ise şunları söyledi: "103 yıl önce vatanı milleti için gözünü kırkmadan şehit olan bir milletiz biz. Her zaman her noktada tüm dünyaya ispatlamış bir milletiz. Bir az evvel açtığımız heykellerle onu yapan öğrencilerimize hocalarımıza teşekkürler ediyoruz. Sarıkamış?ı hatırlamak Çanakkale?yi hatırlamak geçmişimizi hatırlamak bu ülkenin geleceği için çok önemlidir. Gerek geçmişini bilmeyen geçmişini iyi tahlil etmeyen geçmişinden güç almayan geleceğe sağlam adımlarla yürüyemez. Dolayısıyla biz gençlerimize bu vatanı vatan kılmak için verilen şehitleri yapılan mücadeleleri hatırlatmaya devam edeceğiz" ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN KARDAN HEYKELLERİNE YOĞUN İLGİ KARS?ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları?nda donarak şehit düşen Mehmetçikler anısına yapılan kardan heykeller, yoğun ilgi gördü. Kardan heykeller, Cıbıltepe Kayak Merkezi?nin oteller bölgesine 100 kamyon kar getirilerek, Kars Kafkas, Erzurum Atatürk, Ağrı İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisinin 10 günlük çalışması ile tamamlandı. Dev Türk Bayrağı?nın üzerine örtüldüğü heykeller vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar dev Türk Bayrağıyla kaplı heykeller önünde askerlerle birlikte açılış öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Kardan heykeller için her yıl farklı temalar işlendiğini söyleyen Kafkas Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Heykeltıraş Muhammet Hanifi Zengin, "Bu sene Mehmetçiklerin Sarıkamış dağlarında yürüyüşlerini biraz da hayal gücünü kullanarak şekillendirdik. Burası Sarıkamış, burada hava belli olmuyor. Eksi 5?ten eksi 15 derece hava ısısında çalıştık. Şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Onları bir kez daha rahmetle anıyoruz, Allah bir daha böyle savaşlar göstermesin. Bizler Sarıkamış?taki destanı anlatmak adına her yıl daha büyük heykeller yapıyoruz, seneye daha büyüğünü yapmayı planlıyoruz" dedi. Askerlerin kardan heykelleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile bugün açılacak.