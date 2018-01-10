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(Görüntülü Haber) Jandarmadan 2 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 2 milyon lira olan bonzai ve bonzai hammaddesi ele geçirildi. Yurt dışından uyuşturucu hammaddesi getirileceği...

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,() İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri'nin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 2 milyon lira olan bonzai ve bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Yurt dışından uyuşturucu hammaddesi getirileceği istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri H.B'yi takibe aldı.

Yapılar takip sırasında H.B.nin başta Büyükçekmece olmak üzere Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde bonzai satışı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma H.B'yi yakalamak üzere harekete geçti. Avcılardaki evine baskın düzenleyen jandarma H:B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon lira olan 30 kilogram bonzai, 5 kilogram Bonzai hammaddesi, 5 kilogram işlenmemiş ot, 30 litre metil alkol ile çok sayıda özel maske ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. 

H.B'nin yurtdışından getirdiği bonzai hammaddesini Avcılar'da bulunan bir evde satışa uygun hale getirerek; Büyükçekmece başta olmak üzere Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde sattığı belirlendi.  H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

 

HER TARAFTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyon anı jandarma kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde evde yapılan arama srasında çok sayıda yere zulalanmış vaziyette uyuşturucular bulunuyor. 

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