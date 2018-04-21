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(Görüntülü Haber) İznik Gölü'nde gümüş balığı avı sürüyor

İZNİK Gölü’nde, balık yumurtaları ile beslendiği için balıkçıların ‘canavar’ dediği gümüş balığı avı sürüyor. Gölde, günde 2 ile 4 ton arasında gümüş balığı ağlara takılıyor. Tamamına yakını ABD ile bazı Avrupa...

İZNİK Gölü’nde, balık yumurtaları ile beslendiği için balıkçıların ‘canavar’ dediği gümüş balığı avı sürüyor. Gölde, günde 2 ile 4 ton arasında gümüş balığı ağlara takılıyor. Tamamına yakını ABD ile bazı Avrupa ülkelerine ihraç edilen gümüş balıklarının, bu ülkelerde cips haline getirilerek satıldığı ve büyük ilgi gördüğü  belirtildi.

İznik Gölü’nde bu yıl 4 farklı kooperatifin 1100 ton gümüş balığı tutma yetkisi bulunduğu kaydedildi. Orhangazi, Çakırca, Narlıca ve Göllüce Su Ürünleri kooperatiflerine üye balıkçılar, gölde ilk hafta tuttukları gümüş balıkları ile bereketli bir sezona başladı. Karadeniz ve Akdeniz’de yaşayan, tatlı su olmasına rağmen İznik Gölü’ne de uyum sağlayan 7-9 santimetre uzunluğundaki gümüş balığı, plankton ve diğer balıkların yumurtaları ile beslendiği için canlı türlerine zarar veriyor. Latince adı 'Atherina' olan gümüş balığı, diğer canlı türlerine zarar verdiği için av yasağı kapsamı dışında bırakılıyor.

Su ürünleri kooperatiflerine üye balıkçılar, 'Canavar' adını verdikleri gümüş balıklarından günde 2 ile 4 ton arasında avlıyor. Avlanan gümüş balıklarının tamamına yakını başta Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Geçen yıl ABD’ye de ihraç edilen balıklar kilosu 1 liradan satılıyor. Gümüş balığının bu ülkelerde cips haline getirilerek tüketildiği ve büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. Narlıca, Çakırca, Orhangazi ve İznik su ürünleri kooperatifleri yılda bin ile 2 bin ton arası gümüş balığı avlıyor.
 

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