İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT kent merkezinde sığırcık sürüsünün ahenk içerisindeki dansı gökyüzünde muhteşem bir görüntü oluşturdu. İzmit semalarında bir araya gelen yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde uçarken oluşturdukları güzellik dikkat çekti. Adeta siyah bir bulut gibi gökyüzünü kaplayan sığırcık kuşlarının birbirleriyle uyumlu bir şekilde dansları ilgiyle izlendi. Kuşlar ahenk içerisinde uçuşurken, gökyüzünde farklı şekiller oluştu.
(Görüntülü Haber) İzmit'te sığırcıkların dansı büyüledi
İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT kent merkezinde sığırcık sürüsünün ahenk içerisindeki dansı gökyüzünde muhteşem bir görüntü oluşturdu. İzmit semalarında bir araya gelen yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde uçarken oluşturdukları...
16 Şubat 2017 Perşembe 15:50
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