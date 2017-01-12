Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT kent merkezinde iki kadın saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar kavga eden iki kadını güçlükle ayırdı. Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda kavgaya tutuşan iki kadın birbirlerini saçlarından tutarak kavga etti. Kavga sırasında iki kadın birbirlerine hakaret etti. Kadınların kavgasını bazı vatandaşlar izlerken, bazı vatandaşlar ise ayırmak için araya girdi. Olay yerine gelen İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri birbirlerinin saçlarını sıkıca tutan kadınları güçlükle ayırdı. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kadın kavga ettiği kadına yeniden saldırmaya çalışırken, hakaretler etmeye devam etti. Vatandaşların araya girmesiyle iki kadın bölgeden uzaklaştı.
(Görüntülü Haber) İzmit'te kadınlar saç saça baş başa kavga etti
Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT kent merkezinde iki kadın saç saça baş başa kavga etti. Araya giren vatandaşlar kavga eden iki kadını güçlükle ayırdı. Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu'nda kavgaya tutuşan iki kadın birbirlerini...
12 Ocak 2017 Perşembe 16:18
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