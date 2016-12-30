İZMİT KÖRFEZİ ÇAMUR RENGİNE BÜRÜNDÜ Kocaeli'de yoğun yağmur yağışının derelere taşıdığı çamur denize aktı. Derelerden ve sahil kesimlerinden denize akan çamur denizin renginin değişmesine neden oldu. İzmit Körfezi'nin büyük bir kısmı toprak rengini alırken, yaşanan kirlilik dikkat çekti.
(Görüntülü Haber) İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı (4)
İZMİT KÖRFEZİ ÇAMUR RENGİNE BÜRÜNDÜ Kocaeli'de yoğun yağmur yağışının derelere taşıdığı çamur denize aktı. Derelerden ve sahil kesimlerinden denize akan çamur denizin renginin değişmesine neden oldu. İzmit Körfezi'nin...
30 Aralık 2016 Cuma 18:27
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