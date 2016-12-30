(Görüntülü Haber) İzmit'te ev ve iş yerlerini su bastı (3)

OTOMOBİLİN ÜZERİNE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yoğun yağmur yağışı nedeniyle Alice Sitesi'nde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı 34 GB 7806 otomobilin üzerine çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvarı gören apartman sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün yaşandığı sokağı araç trafiğine kapattı. Ayrıca 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu mahalle elektriksiz kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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OTOMOBİLİN ÜZERİNE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yoğun yağmur yağışı nedeniyle Alice Sitesi'nde bulunan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarı 34 GB 7806 otomobilin...
30 Aralık 2016 Cuma 16:15
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