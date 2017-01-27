Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar karda kızaklarla ve poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı. İzmit'te kar yağışı ile her yer beyaza bürünürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Sömestir tatili nedeniyle sokaklara akın eden çocuklar, karla kaplı yollardan aşağı kayarak eğlendi. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek isteyenler ise Kent Ormanı'na gitti. Kent ormanındaki yol kayak pistine dönüştü. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte kızaklarla karla kaplı alanda kaydı. Çocukların neşelerine anne ve babaları da ortak olurken, keyifli anlar yaşandı.
(Görüntülü Haber) İzmit'te çocuklar ve büyüklerin kar eğlencesi
Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te sömestir tatilini fırsat bilen çocuklar karda kızaklarla ve poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı. İzmit'te kar yağışı ile her yer beyaza bürünürken, kar yağışına...
27 Ocak 2017 Cuma 23:34
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.