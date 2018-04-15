(Görüntülü Haber) İzmit'te atık yakma tesisine tepki

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin ormanlıkta atık yakma tesisi yapılmasına yönelik projesine tepki gösterenler, alanda piknik yaparak, protesto etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Üçgaziler mevkisinde yapılacak atık yakma tesisine sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri tepki gösterdi. Tesis yapılması planlanan alana gelen STK üyeleri ve İzmitliler, piknik yapıp, projeye tepki gösterdi. Bölgede bulunan çöpleri de toplayan İzmitliler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na gönderilmek üzere dilekçe yazdı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Piknikte halkı bilinçlendirmek istedik. Çünkü halkımız buranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyor. Belediyenin anlatımlarında 'Burası dağbaşı, çayır çimen, makilik' denildi. En son kısa boylu çam ağaçlarının olduğu yer denildi. Biz buranın öyle olmadığını, ormanlık alan olduğunu, biraz ileride su havzalarının bulunduğunu, hastanelerin bulunduğunu yani yerleşim alanlarının bulunduğunu anlatmak istedik. Böyle bir yerin atık yakma fabrikası için uygun olmadığını anlatmak istedik. Vatandaşlarımızı da buraya davet ettik ki nerede yapılmak istediğini görsünler" dedi. 'DOĞANIN KATLEDİLMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜM' Tesis için yer seçilirken, bölgede yaşayanların fikrinin alınmadığını ileri süren Geredeli Mahallesi Muhtarı İbrahim Özkul, "Bu fabrikanın buraya yapılmasını gerçekten, canıgönülden istemiyoruz. İdarecilerimiz ne hikmetse cezaevi olacak bu bölgeye, köpek barınağı yapılacak bu bölgeye, çöp fabrikası yapılacak bu bölgeye, hep bu bölgeye yapıyorlar. Neden burası seçildi? Önümüzde bir araştırma hastanesi var, Kocaeli Üniversitesi var. Ben üzülüyorum. Burada kendiliğinden oluşmuş bir kültür ormanı var. Yeşil bir alanımız var. Bu doğanın bu şekilde katledilmesinden dolayı ben üzgünüm. Yetkililerden buranın düşünülmeyip bunun için başka bir yer tahsis edilmesini istiyorum" diye konuştu. 'TESİS KENTE CİDDİ ZARARLAR VERECEK' CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise projeye tepki göstererek, şunları söyledi: "Burası İzmit'in akciğerleri, orman bölgesi. Burada yaklaşık 204 bin metrekarelik bir tesis kurulmak isteniyor. Bunun bir kısmı depolama alanı olacak, bir kısmı tesisin inşaat alanı olacak. Bu tesis, İzmit'in nefes aldığı bu alanın tam ortasına kurulmak isteniyor. Daha öncesinde ÇED toplantısında yoğun bir şekilde halkın tepkisi ile birlikte sıkıntıları, eksiklikleri, şikayetleri dile getirmiştik. Fakat ÇED toplantısı da zaten sağlıklı yapılamadı. Çocuklarımızın geleceği, daha rahat nefes alabilmesi, artık kanser ölüm oranlarını arttıracak değil de azaltacak projelerin yapılması, bu kente nefes aldırılması gibi konuların önemli olduğunu vurgulamak adına yapılıyor bu eylemler. Buraya yapılacak herhangi bir çöp tesisi ne yazık ki kente ciddi zararlar verecek. Çünkü burası hem şehir merkezine yakın rüzgar yönünden hesaplandığında kenti ciddi anlamda boğacak bir mevkii burası. Su kaynaklarına yakın; ama ne yazık ki ısrarla bu tesis buraya yapılmak isteniyor. Bu ısrar, halkın bu kadar tepkisine rağmen ısrar edilmesi doğaya da ihanettir, Kocaeli halkına da ihanettir, çocuklarımızın geleceğine de ihanettir."