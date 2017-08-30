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(Görüntülü Haber)İzmit'te 30 Ağustos kutlandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Kocaeli Valiliği yanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,...

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı. Kocaeli Valiliği yanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Hürriyet Kaplan ve Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenlerde Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisinin ardından İzmit Halk Eğitim Merkezi'nin halk oyunları ekibi Hemşin yöresine ait halk oyunları sergiledi. Öğrenciler günün anlamını belirten şiirler okudu. Tören askeri birliklerin geçişi ile devam ederken, helikopterler tören alanının üzerinden geçiş yaptı. Tören alanını dolduran vatandaşlar askeri birliklerin geçişi sırasında alkışlarıyla destekte bulundu.

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