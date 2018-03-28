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(Görüntülü Haber) İzmit lalelerle renklendi

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelere diktiği yaklaşık 2 milyon lale, rengarenk açarak, görsel bir şölen sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin...

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelere diktiği yaklaşık 2 milyon lale, rengarenk açarak, görsel bir şölen sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin başta İzmit Seka Park olmak üzere park ve bahçelere ektiği 2 milyon civarındaki lale soğanları açarak kenti renk cümbüşüne çevirdi. Özellikle Seka Park'ta rengarenk açan laleleri gören vatandaşlar fotoğraf çekindi. Sekapark'ta lalelerden 'Seka Park' yazılarak, çeşitli figürler oluşturuldu.

Farklı renklere sahip lalelerin kenti süslediğini söyleyen Hatice Ulutaş, "Sürekli torunlarımı getiriyorum. Konya ve Bursa'dan misafirlerimiz geldi. Laleler açınca onları da buraya gezmeye getirdik. Seka Parkı çok beğendiler. Bizler de sık sık buraya gelerek bu güzel ortamda nefes alıyoruz" dedi.

Laleler açınca parkın renklendiğini belirten Kadir Akçay, "Laleler açınca Seka Park renklendi. Laleler açınca herkes buraya gelmeye başladı. Biz de hafta içi ve hafta sonu buraya gelip paten kayıp zaman geçiyoruz. Renkli ve keyifli bir ortamda bulunuyoruz" diye konuştu.

Tunahan Yıldırım ise Seka Park'ta vakit geçirmekten keyif aldıklarını ifade ederek, "Her boş zamanımda buraya gelip vakit geçiyorum. Buralar laleler açınca çok güzelleşti. Bizde bu rengarenk anın tadını çıkartıyoruz" dedi.

 

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