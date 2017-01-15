Ergün AYAZ- Çağla DAŞCI/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde limandan sızarak İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Dilovası'nda bir limandan sızarak İzmit Körfezi'nde Körfez ve Derince sahillerine kadar ulaşan fuel- oil denizde kirliliğe yol açarken, su kuşlarının da telef olmasına neden oldu. Limanın etrafına bariyerler çekilirken, bir acil müdahale ve iki temizlik şirketi temizlik çalışmaları yaparken, denizde su yüzeyindeki yakıt ise gemi alınarak temizleniyor. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada kirliliğin yaşandığı bölgeden numune alınarak TÜBİTAK'a analize gönderildiğini, liman çevresinde ve deniz yüzeyinde temizleme çalışmalarının kirlilik tamamen giderilinceye kadar süreceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) İzmit Körfezi'nde temizleme çalışmaları sürüyor
Ergün AYAZ- Çağla DAŞCI/DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde limandan sızarak İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Dilovası'nda bir limandan sızarak İzmit...
15 Ocak 2017 Pazar 16:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.