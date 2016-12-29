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(Görüntülü Haber) İzmit beyaza büründü

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI- Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te yağmurun ardından başlayan yoğun kar yağışı ile her yer beyaza büründü. İzmit'te dün gece başlayan yağmur sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağmur zaman zaman...

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI- Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te yağmurun ardından başlayan yoğun kar yağışı ile her yer beyaza büründü. İzmit'te dün gece başlayan yağmur sabah saatlerine kadar etkili oldu. Yağmur zaman zaman karla karışık yağmura dönüştü. Bazı alt geçitlerde su birikintisi oluştu. Araçlar su basan alt geçitlerde güçlükle ilerlerken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri motorlarla suları çekti. Saat 10.30 sıralarında ise yağmur yağışı kara dönüştü. Yoğun kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü. Umuttepe mevkisinde Emre Sevinçli yönetimindeki 54 TU 370 plakalı otomobil yolda kar temizleyen iş makinesine arkadan çarptı. Kaza ve zaman zaman tipiye dönen kar yağışı nedeniyle yolda araçlar güçlükle ilerledi. ELEKTRİK KESİNTİSİ Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi'nde ise elektrik hatlarının hasar görmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanırken, ısıtıcıların çalışmaması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kopan elektrik tellerinin onarımı için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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