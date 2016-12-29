(Görüntülü Haber) İzmit beyaza büründü (2)

YAHYA KAPTAN BÖLGESİNİ SU BASTI Yoğun yağmur ve kar yağışının ardından İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evlerin bodrum katları ve bahçeleri sular altında kaldı. Bodrum katlardaki evlerini su basan vatandaşların eşyaları kullanılmaz hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su basan binalardan suları tahliye etmeye çalıştı. Kartepe kayak merkezi yolunda araçlar zincir takarak yollarına devam etti. Zincirsiz çıkmaya çalışan araçlar yolda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Kartepe'de pistlerde kar kalınlığı 156 santime ulaştı. KANDIRA'DA DERELER TAŞTI Kandıra İlçesi'nde Kurtyeri Deresi'nin taşması sonucu Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerin bazılarının alt katlarını sular basarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Ayrıca Beyce Mahallesi'nde bulunan Morgeli Deresi de taşınca tarım arazileri sular altında kaldı. Pınarlıdüzü Mahallesi'nde ise yağmur yağışı nedeniyle yolda çökmeler meydana geldi. Balıkçılar ise kötü hava şartları nedeniyle barınağa çektikleri teknelerinin fırtınada hasar görmemesi için çalıştı.