(Görüntülü Haber) İzmirli kadınlar, şiddeti koşarak, protesto etti

İZMİR, () - İZMİR'in Gaziemir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sorunlarına dikkat çekmek için '3. Renkli Kadınlar Koşusu’ düzenlendi. Kadınlar, 4 kilometrelik parkuru özgürlükleri, hakları ve kadına şiddete 'hayır', kadın cinayetlerine 'dur' demek için koştu. Gaziemir Belediyesi'nce ‘Kadın eli barış’ temasıyla düzenlenen Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, ‘3. Renkli Kadınlar Koşusu’ yapıldı. Kadın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen koşuya İzmir Atletizm Spor Kulübü'nden de katkı sağlandı. 'Kadına şiddete hayır' sloganıyla düzenlenen koşuya her yaştan kadın katıldı. Gaziemir Belediyesi önünden Başkan Halil İbrahim Şenol’un verdiği startla koşuya başlayan kadınlar, özgürlükleri için koştu. Kadınlar, Türkan Saylan Caddesi’nden başlayıp, Atatürk Bulvarı, Abdülhamit Yavuz Caddesi'nden devam ederek, Arda Meydanı'nda son bulan 4 bin metrelik parkurda ter döktü. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği koşuda 'yıldızlar kategorisi’ni Gülser Yardım birinci, Çağlayan Kaya ikinci, Ümran Aktaş üçüncülükle tamamladı. 'Genç kadınlar kategorisi’nde Şerife Uysal birinci, Yaren Ekici ikinci, Büşra Kökoğlu üçüncülükle şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. 'Büyük bayanlar kategorisi’nde Seyran Adar birinci, Özlem Işık ikinci, Nermin Yılmaz üçüncü oldu. '35- 45 yaş kategorisi'nde ise Tülin Okyay birinci, Hacer Uslu ikinci, Pelin Pelis üçüncülükle parkuru tamamladı. 'Masterler kategorisi’nde yarışan Raziye Arabacı birinci, Füsun Tuğluer ikinci, Sibel Kertelli üçüncülükle yarışmayı tamamlayıp, şampiyonluk kürsüsünde yerini aldı. Koşuda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Başkan Şenol, 'Renkli Kadınlar Koşusu’ ile ilgili "Bu koşuyu 3'üncü kez düzenliyoruz; ancak bu yılın daha anlamlı olması lazım. Kadına şiddet, gün geçtikçe artıyor. Kadınlarımız ya babası ya kardeşi ya akrabası tarafından katlediliyor. Bunu protesto etmek için bu koşuyu düzenliyoruz. Bu koşumuz, bu sebeple çok önemli ve anlamlı. Koşuda kimin birinci olduğu önemli değil. Koşunun anlamı çok önemli bence. Kazanan, kazanmayan herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.