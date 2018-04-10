(Görüntülü Haber) İzmirli itfaiyecilerden 'sıfır hata' için zorlu eğitim -2

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiyecileri, sadece alevlerle savaşmakla kalmıyor, zorlu doğa koşullarındaki arama- kurtarma çalışmalarını da başarıyla gerçekleştiriyor. Sıfır hata ile görev yapabilmek için zorlu bir eğitimden geçen 'Dağda Arama Kurtarma Ekibi', sık sık nefes kesen tatbikatlar yapıyor.







İster yangın, kaza ve depremlerde, ister dağda ve denizde olsun, söz konusu yaşam kurtarmak olunca, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi her yerde, her zaman göreve hazır olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Kamuoyunda 'ateş savaşçıları' olarak tanınan itfaiyeciler, kurulan 20 kişilik 'Dağda Arama Kurtarma Ekibi' ile bu kez doğal yaşamın içinde hayat kurtarıyor. Sıfır hata payı ile görev yapabilmek için zorlu bir eğitimden geçen 'Dağda Arama Kurtarma Ekibi', son olarak Kemalpaşa Dereköy’de bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği dağda mahsur kalan kişilerin yardımına koşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibine, aksiyon filmlerini andıran sahnelerin sırasında arama kurtarma köpeği İzci de destek verdi.







4 YILDA 450 KURTARMA







İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Amiri Abdül Duyulur, yaklaşık 4 yıldır bu konuda çalıştıklarını belirterek, "Dağda arama kurtarma ekibimiz, yaklaşık 450 olaya müdahale etti. Her hafta Toros Eğitim Tesisleri’nde teknik eğitimler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her 2 ayda bir ise doğada 3 günlük kamplar kurarak serbest inişler, hava hattı kurma gibi eğitimlerle deneyimlerimizi artırıyoruz" dedi.







EKSİ 15-20 DERECEDE HAZIRLIK







İpten ipe geçme, ipte kalınca yukarı çıkma, kazazedelerle birlikte tehlikeli bir ortamda kalındığında hem itfaiye erini hem de kazazedeyi ortamdan çıkarma gibi eğitimleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizen Duyulur, "Eğitimlerde kendimizi bile bile zor durumda bırakıyoruz. Bizler eğitimlerimizi yaz ve kış diye ikiye ayırıyoruz. Bunları her yerde ve her ortamda yapmaya çalışıyoruz ki, doğa koşullarına adapte olabilelim. Kışın kara özel alet ve kış giysilerimizle Bozdağ’da kamp kurup, eksi 15–20 derecede kendimizi kış şartlarına hazırlıyoruz" diye konuştu.







ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ İZCİ İZ PEŞİNDE







Doğada kayıp insanları ararken İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleriyle birlikte göreve çıkan arama-kurtarma köpeği İzci’nin eğitmeni İbrahim Yılmaz da şunları söyledi:







"Köpekler doğada kayıp insanları ararken, onlarca insanın yaptığı işi çok kısa bir sürede yapabiliyorlar. Aynı zamanda bizim ekiplerimize çok büyük kolaylıklar sağlıyorlar. İtfaiye erleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalıştığımız için kısa ve hızlı bir şekilde hedefimize ulaşıyoruz. Enkaz arama kurtarmasında olduğu gibi doğada da köpeklerden faydalanıyoruz. İzci ile birlikte, her insana ulaşabiliriz, her canlıya ulaşabiliriz."