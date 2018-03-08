(Görüntülü Haber) İzmirli hayırsever Reyhanlı’da lokma tatlısı dağıttı

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),() İZMİRLİ bir hayırsever Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. Adını açıklamak istemeyen İzmirli bir hayırsever, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla, gönderdiği tatlıcı ustaları aracılığı Reyhanlı'da İzmir'in meşhur lokma tatlısını dağıttı. İzmirli hayırseverin talimatı doğrultusunda Reyhanlı'ya geldiklerini söyleyen Saray Lokmacısı Muzaffer Gezer ve Ahmet Aşçı 'Burada Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e destek için geldik. İzmir'in meşhur lokma tatlısını dökerek vatandaşlara ikram ediyoruz. Reyhanlı'da çeşitli noktalarda 10 gün kalacağız. İnşallah Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nı en kısa sürede başarılı şekilde tamamlar ve burunları dahi kanamadan yeni görev yerlerine gider dedi.