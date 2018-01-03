(Görüntülü Haber) İzmirli doktor, Hakkarili hastaların umudu oldu

HAKKARİ'de görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Asude Uzdu, evinden dışarı çıkamayan hasatların umudu oldu. İzmirli olan Dr. Uzdu yaklaşık 1 yıldır evde tedavi hezmeti başlattığını, hastaların bu durumdan memnun olduklarını söyledi. Hakkari Devlet Hastanesi'nde 1.5 yıldan bu yana görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Asude Uzdu, yaklaşık geçen yıl evinden çıkamayan hastalar için 'Evde Fizik Tedavi' uygulaması başlattı. Dr. Uzdu, bu hizmet kapsamında yatalak haldeki hastaların evlerine gidilerek rehabilitasyon uygulaması yapılıyor. Devlet Hastanesi'nde günde 90 hastayı muayene eden Dr. Uzdu ve beraberindeki sağlık ekibi, bir yılda 100 hastaya evinde fizik tedavi uygulaması yaparken, 400 hasta ise, servislerle Hakkari Devlet Hastanesine getirilip tedavi oldu. Dr. Uzdu, Van'da kafasındaki kis nedeniyle ameliyat olduktan sonra sağ ayağında rahatsızlık oluşan 50 yaşındaki Toli Gül'e de tedavi uyguladı. Gül, kısa sürede sağlığına kavuştu. Dr. Uzdu, Hakkari insanından memnun olduğunu da belirterek, şöyle dedi: "Hastanemizin sağladığı imkanlarla, yürüyemeyen, evleri uzak olan ve hastaneye geleme imkanı olmayan hastalara evlerinde hizmet veriyoruz. Kasım 2016'dan beri yaklaşık 100 hastaya bu şekilde hizmet verdik. Hastalarımız bu uygulamadan çok memnunlar. Bu uygulama Türkiye'de sadece bir kaç ilde uygulanıyor. Hakkari'de de bir ilki başlattık. Bir yıldır bu hizmeti veriyoruz." Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr.Akay Edizsoy ise 52 uzman ve 20 pratisyen doktorla Hakkari halkına hizmet verdiklerini söyledi. Dr. Edizsoy, şöyle konuştu: "Hastanemizde görev yapan bazı doktor arkadaşlarımız yaptıkları güzel çalışmalarla iz bırakıyor.Bu doktorlarımızdan birisi de Dr. Asude hanımdır. Canla başla çalışan doktorlarımızı tebrik ediyorum.Ben 10 yıl önce de Hakkari'ye gelmiştim. Çok önemli değişiklikler olduğunu gördüm. Hakkari'de orta çağdan günümüze gelen bir kültür zenginliği ve ahlak yapısı var. Buradaki günlük yaşam tarzları, gelenek ve görenekler ülkemizin birer zenginliği. Bazı arkadaşlarımızın burayla ilgili önyargılı olduğunu görüyoruz. Bunların hiç birine kulak asmamak gerekir. Artık bölgedeki imkansızlıklar geride kaldı."