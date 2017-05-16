(Görüntülü Haber) İzmir’deki su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi

Mehmet CANDAN – Yasin TİNBEK / İZMİR, () İZMİR’de Tahtalı Barajı ile Göreme Arıtma Tesisi arasında bulunan ana isale hattındaki arıza nedeniyle yaşanan su kesintisi, vatandaşları mağdur etti. Üç gün süreceği söylenen su kesintisi nedeniyle camilerden ve tankerlerden su dolduran vatandaşlar duruma isyan etti. Tahtalı Barajı ile Göreme Arıtma Tesisi arasında bulunan 2.2 metre çapındaki ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle 14 Mayıs saat 23.30'da Buca, Gaziemir'in tamamı ile Karabağlar'ın bir kısmında su kesintisi yaşandı. İZSU yetkilileri, kesintinin 17 Mayıs saat 23.30'a kadar süreceğini bildirdi. Üç gün boyunca taşıma suyla ihtiyaçlarını gidereceklerini belirten İzmirliler yetkililerin alternatif önlemler almamasına da tepki gösterdi. Buca’nın Hürriyet Mahallesi’nde su satıcısı olan İbrahim Uslu, su kesintisiyle birlikte satışların arttığını belirterek, “Su satışlarında patlama oldu, aşırı yoğunluk var. Normalde günde 50-60 damacana su satarken,şuanda 250-300 damacana su satıyoruz. Aşırı talep var, vatandaş susuz kaldı. Su ihtiyacını karışılmakta yetersiz kalıyoruz. Sabah su isteyen akşam olmadan tekrar su istiyor. Çoğu müşterime su veremiyorum" dedi. Yine aynı mahallede oturan ve camideki kuyudan su doldurmaya gelen 77 yaşındaki Kadir Durmaz, “Sularımız kesik,yapacak bir şey yok. Evdekiler su bekliyor. Sular gelinceye kadar bu yaşımda eve bidonlarla su götüreceğim" diye konuştu. “AKLIMIZLA ALAY EDİYORLAR" Yetkililere tepki gösteren Tefik Gürsoy ise “Belediyelerin görevi vatandaşa temiz su içirmektir. Damacana su içirmez. Damacana su içmek mecburiyetinde değiliz. Parası olmayan nasıl içecek? Bizi böyle doldurma suya muhtaç ettiler. Devlet hükümet ve özellikle belediye işini düzgün yapsın. Bakın burada böyle su dolduruyorum. Böyle rezillik olmaz. Bizi kimse de bilgilendirmiyor. İnternet internet diyorlar. Herkesin interneti yok. Bizim aklımızla alay ediyorlar" dedi. “İNSANA SAYGI YOK" Kozağaç Mahallesi’nde oturan Eşref Karadağ’da “İzmir Türkiye’nin en büyük köyü diyorlar. Bizi böyle ilkel şartlarda yaşamaya mahkum ediyorlar. Bir türlü kentleşemedik. İnsana saygı yok. Kimseye haber verilmiyor. Oysa ben İZSU’ya üyeyim" dedi. Feyzullah Kaçan ise, yetkililere tepki göstererek, “Benim düğünüm var. Evde misafirler var. Bidonlarla su taşıyorum. Ayıptır, günahtır. Düğünüm var, bu işin partiyle ilgisi yok ama ama Eskişehir’de CHP’li, hizmet ediyor" dedi.