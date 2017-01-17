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(Görüntülü Haber) İzmir şehitleri için lokma

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () İZMİR Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için Antalya Adliyesi önünde 3 bin kişilik lokma dağıtıldı. Adliye...

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () İZMİR Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak'ta gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için Antalya Adliyesi önünde 3 bin kişilik lokma dağıtıldı. Adliye bahçesine kurulan kazanlarda hazırlanan lokma, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ve Yargıda Birlik Genel Sekreteri Ali Nevzat Açıkgöz'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda yargı mensubu tarafından dağıtıldı. Şehit polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın anısına dağıtılan lokmadan alabilmek için adliye çalışanları ve vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Antalya Baro Başkanı Polat Balkan'ın da katıldığı törende konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, teröristlerin bu tür menfur saldırılarla emellerine ulaşamayacağını söyledi. Türkiye'nin bundan sonra da tek yürek olup saldırılara karşı olacağını belirten Solmaz, dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polislere de rahmet diledi. Lokma dağıtımının ardından Antalya Müftüsü Osman Artan da şehitler için dua okudu.

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