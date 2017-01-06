Hayati KILIÇ/İSTANBUL,() İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin için Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda saygı duruşu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fiden, başsavcı vekilleri, savcılar ,hakimler ve adliye personeli fuaye alanında toplandı. Adliye personeli saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okuyarak görevlerinin başına döndüler.
(Görüntülü Haber) İzmir şehitleri için İstanbul Adalet Sarayı'nda saygı duruşu
Hayati KILIÇ/İSTANBUL,() İzmir'de dün yaşanan terör saldırısında şehit düşen adliye çalışanı Musa Can ile polis memuru Fethi Sekin için Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda saygı duruşu yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı...
06 Ocak 2017 Cuma 12:41
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