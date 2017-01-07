(Görüntülü Haber) İzmir şehidi Fethi Sekin, Elazığ'da törenle son yolculuğuna uğurlanıyor
İZMİR Adliyesi önünde görev yapan ve terörist saldırısında kahramanca çarpışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için bugün memleketi Elazığ'da çeşitli törenlen düzenleniyor. Dün akşam Elazığ'a getirilen şehit polis Sekin'in...
07 Ocak 2017 Cumartesi 11:39
İZMİR Adliyesi önünde görev yapan ve terörist saldırısında kahramanca çarpışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için bugün memleketi Elazığ'da çeşitli törenlen düzenleniyor. Dün akşam Elazığ'a getirilen şehit polis Sekin'in naaşı bugün sabah saatlerinde kent merkezindeki babaevine getirilerek hellalik alındı. Sabah saat 11.00'da Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'ndan alınan şehit Fethi Sekin'in naaşı, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki babaevine getirilerek helallik alındı. Şehit polis Sekin'in naaşının getirilişi sırasında şehit tabutuna dokunan yakınları sinir krizleri geçirerek ağıtlar yaktı. Şehidin kızkardeşi gözyaşları arasında, "Annemin 3 yiğidi daha var" diyerek ağıt yaktı. Burada okunan duaların ardından şehit polis Fethi Sekin'in naaşı, karayolu ile toprağa verilmek üzere Baskil İlçesi'ne götürüldü. Burada öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra şehit polis Fethi Sekin'in naaşı, Doğancık Köyü'nde iki ay önce ölen annesinin yanında açılan mezara defnedilecek.
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