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(Görüntülü Haber) İzmir'in 4 ayrı ağaçlık alanda aynı anda yangın çıktı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'de 4 ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Buca Şahin Tepesi'nde çıkan yangına 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile müdahale edildi. Buca...

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'de 4 ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü. Buca Şahin Tepesi'nde çıkan yangına 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile müdahale edildi. Buca ilçesinde Toros, Portakal Vadisi ve Şahin Tepesi semtleri; Konak İlçesi'nde ise Kadifekale semti olmak üzere 4 ayrı bölgede ağaçlık alanlarda çıkan yangınlar korkuttu. Belediyeye bağlı itfaiye ekipleri 150 çam ve 100 zeytin ağacının bulunduğu Kadifekale'deki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ederken aynı anda Buca İlçesi'nde Toros, Portakal Vadisi ve Şahin Tepesi semtlerinde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Şahin Tepesi'ndeki yangına 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Helikopterler alevlere körfezden aldığı suyla müdahale ederken, yangın söndürme uçağı köpük bıraktı. Çevredekiler de yangın söndürme çalışmalarına destek olurken 4 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

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