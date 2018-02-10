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(Görüntülü Haber) İzmir'e şehit ateşi düştü

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman...

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör gruplarına yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında düşen helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın İzmir'de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman'a şehadet haberi verildi. Acılı ailenin evini Başbakan Binali Yıldırım da ziyaret edip başsağlığı diledi.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın şahadet haberi, askeri yetkililer tarafından İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oturan babası emekli emniyet müdürü Uğur Salim Karaman ile annesi hemşire Habibe Karaman'a verildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep de şehidin baba ocağına geldi. Karaman'ın evine Türk bayrakları asıldı. Evli olan Karaman'ın Ankara'da yaşadığı belirtildi. İkisi erkek üç çocuk sahibi Uğur Salim Karaman ile Habibe Karaman çiftinin evine, Manisa'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım da gelerek başsağlığı diledi, acılarını paylaştı. Başbakan Yıldırım'a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra evden ayrıldı.

Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Karaman'ın cenazesinin yarın İzmir'de Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılanacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.


 

 

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