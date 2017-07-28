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(Görüntülü Haber) İzmir'deki yangında, ekipler hem alevlerle, hem de rüzgarla mücadele ediyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde geçen salı günü başlayan orman yangınını, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar verdiği açıklanan yangının genişlemesi...

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'in Bayındır İlçesi'nde geçen salı günü başlayan orman yangınını, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık orman ve tarım arazisine zarar verdiği açıklanan yangının genişlemesi durduruldu, ancak Orman bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgar faktörünü de göz önünde bulundurup yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklamasını yapmadı. Bayırdır'da geçen Salı öğle saatlerinde Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda orman yangını, çıktı. Dün kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın da etkisiyle tekrar yayılmaya başladı. Akşam saatlerinde havadan müdahalelerin durması üzerine Turgutlu sınırını aşan alevler, ilçeye bağlı Karaköy ve Kabaçınar mahallelerini tehdit etti. Kuş uçuşu, bir kilometre kadar yaklaşan alevlerin yarattığı panikten iki mahalledeki yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar tahliye edildi, Turgutlu Kaymakamlığı'nın girişimiyle ilçede bulunan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar sonrasında yangının etrafı tamamen sarıldı ve genişlemesi durduruldu. Belli bölgelerde yaşanan tütmelere karşı havadan müdahaleler devam ediyor. Orman bölge Müdürlüğü yetkilileri ise rüzgar faktörünü de göz önünde bulundurup yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklamasını yapmadı. HAVADAN GÖRÜNTÜLER KABUSU ORTAYA KOYDU Bu arada yanan alanın havadan görüntüleri, alevlerini geride bıraktığı kabus gibi tabloyu ortaya koydu. Yaklaşık 500 hektarlık alana zarara veren yangınla, geride tamamen yanan kara ağaçlar, gri külleri ile orman söndürme ekiplerinin görüntüleri kaldı.

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