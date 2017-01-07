(Görüntülü Haber) İzmir'deki bombalı saldırıda 5 adliye çalışanı da gözaltında (2)

İKİ OTOMOBİL DE KAMERADA İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı terör saldırısında patlatılan otomobil ile sağ kalmaları halinde kaçmayı planladıkları aracın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İki otomobil de Manavkuyu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından görütülendi. İlk olarak, terör saldırısının ardından adliye yakınlarında park halinde bulunan 45 LV 414 plakalı otomobil saat 12.33'te istasyona gelip kısa bir süre girişinde bekliyor, ardından pompaya yanaşıyor. Nakit ödemeyle 20 TL'lik otogaz verilen otomobil, yaklaşık 3 dakika 15 saniye kaldığı istasyondan ayrılıyor. Pompa görevlisi sürücü ile yarım aralık olan sağ ön camdan iletişim kuruyor, parayı alıp, para üstünü veriyor. Otomobil yakıt alınmasının ardından İzmir Adliyesi istikametine devam ediyor. BOMBA YÜKLÜ ARAÇ DA KAMERADA Aynı istasyona ait kamera görüntülerinde 150 kilogramlık bomba yüklü olduğu belirtilen ve adliye önünde patlatılan otomobilin yoldan geçmesi de yer aldı. Yüzbaşı Hakkı İbrahim Caddesi'nde seyir halinde olan bomba yüklü 09 HL 613 plakalı otomobil, saat 14.51.24'te güvenlik kamerası tarafından görüntüleniyor. Bu araç hiç istasyona uğramadan İzmir Adliyesi yönüne ilerliyor. Utku BOLULU / İZMİR, ()