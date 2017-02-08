(Görüntülü Haber) İzmir'de yüzlerce şişe kaçak üretim rakı ele geçirildi

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde şüphe üzerine kontrol edilen bir hafif ticari araçta, kaçak rakı ele geçiren jandarma, işin peşini bırakmadı. İmalathaneyi belirleyen ve baskın yapan ekipler, burada yüzlerce şişe kaçak üretim rakı ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen pazartesi günü, Menderes'in Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan kontrolde 19 şişe kaçak üretim rakı ele geçirildi. Olayla ilgili araç şoförü E.K., gözaltına alındı. Rakının nerede üretildiğini araştıran ekipler, İnönü Mahallesi Ladin Evleri Denizkızı Sitesi'ndeki yazlık bir evin imalathaneye dönüştürüldüğünü öğrendi. Adreste yapılan kontrolde ise 212 şişe değişik boyutlarda kaçak üretim rakı, tank içinde 25 litre kaçak üretim rakı, 627 boş şişe, 50 adet 20 litrelik boş bidon, 295 şişe kapağı, 2 adet şişe kapağı takma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere ve kaçak rakıya el kondu. Yazlık evi kiraladığı öğrenilen U.K. da gözaltına alındı. İki şüphelilerinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kaçak üretilen rakının, çöplerden toplanan boş şişelere sağlıksız koşullarda doldurulduğu, zarar görmüş bandrolün tekrar şişeye yapıştırılara piyasa sürüldüğü belirtildi.