(Görüntülü Haber) İzmir'de terör operasyonu: 15 gözaltı

İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sırasında MKP/HKO VE TKP/ML Konferans terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını taşıyan 15 zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen miting sırasında MKP/HKO VE TKP/ML Konferans terör örgütleri liderlerinin fotoğraflarının taşındığı ve örgüt adına slogan atıldığını belirledi. Ayrıca bazı sol örgütlerinin ölüm yıldönümü olan 18 Mayıs'ta örgütlerin eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaşılmasının ardından bu sabah operasyon düzenlendi. İl merkezinde bulunan örgüt yanlısı Özgür Gelecek Dergisi ve Torbalı, Aliağa Ve Menemen ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskında 15 örgüt üyesi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.