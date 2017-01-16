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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

(Görüntülü Haber)İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

İZMİR'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı....

İZMİR'de etkili olan sağanak yağışın etkisiyle altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, İzmir'de gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kentin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağmur nedeniyle trafikte zor durumda kalırken bazı araçlar da yolda kaldı. Yağmura yakalananlar otobüs durakları ve işyerlerine sığındı. Halkapınar'da bulunan ve daha önce de su baskını yaşanan Yunuslar Altgeçidi yine suyla doldu. Altgeçitte belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Kamil Tunca Bulvarı üzerinde bir otomobil su birikintisinden geçtikten sonra yolda kaldı. Otomobilin sürücüsü Alp Kan, "Güzel İzmir'in düştüğü durum ortada. Bu yol daha yeni yapıldı. Ancak her yağmurda suyla doluyor. Altyapı eksikliği mi yoksa başka birşey mi anlamıyorum. Aracımla geçerken suyun içinde kaldım" dedi. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın gün içerisinde de etkisini sürdüreceğini belirterek uyarı da bulundu.

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