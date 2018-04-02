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(Görüntülü Haber) İzmir'de polisten pazarcılara biber gazlı müdahale

Taylan YILDIRIM / İZMİR () -İZMİR'de Özkanlar pazar yerinin kaldırılması nedeniyle pazarcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun istifa etmesini isteyen pazarcıların...

Taylan YILDIRIM / İZMİR () -İZMİR'de Özkanlar pazar yerinin kaldırılması nedeniyle pazarcılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun istifa etmesini isteyen pazarcıların Başbakanlık Ofisi önünde basın açıklamasını yapmak istemesi üzerine polis, biber gazlı müdahalede bulundu ve 2 pazarcı gözaltına alındı. Bayraklı ilçesinde bölgenin eski semt pazarlarından olan Özkanlar pazar yeri, mahkeme kararıyla ilçe belediyesi tarafından kaldırıldı. Pazar yeri için yeni yer gösterilmemesi üzerine esnaf, mağdur olduğunu öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı istifaya çağıran esnaf, Başbakanlık Ofisi önünde basın açıklaması yapmak istedi ve yolu da trafiğe kapattı. Uyarılara rağmen basın açıklamasının sürmesi üzerine polis, biber gazlı müdahalede bulundu. 2 kişi gözaltına alındı. Yaşananlara tepki gösteren pazarcılar adına basın açıklamasını yapan Faysal Acar, kendilerine verilen sözün tutulmasını ve yeni pazar yeri gösterilmesini istedi. Acar ayrıca gözaltındaki pazarcı arkadaşlarının da serbest bırakılmasını istedi. Polisle yapılan görüşmelerden sonra pazarcılar dağıldı.

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