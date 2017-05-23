(Görüntülü Haber) İzmir'de PKK operasyonu: 18 gözaltı
İZMİR'de, polis ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine MİT Bölge...
23 Mayıs 2017 Salı 11:13
İZMİR'de, polis ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube ekipleri sabaha karşı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. İl merkezi ile Bayındır, Torbalı ve Menemen ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 kişi sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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