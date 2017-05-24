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(Görüntülü Haber) İzmir'de, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasına tepki eylemi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de KESK'e bağlı sendikalar ve bazı STK'lar, KHK ile ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi sırasında gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto ederek,...

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR'de KESK'e bağlı sendikalar ve bazı STK'lar, KHK ile ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevi sırasında gözaltına alınarak tutuklanmasını protesto ederek, oturma eylemi yaptı.

Karşıyaka Çarşı'da bir araya gelen KESK'e bağlı sendikalar ve bazı sivil toplum kuruluşları, açlık grevlerinin 77'nci gününde tutuklanan, KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla oturma eylemi yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK dönem sözcüsü Mustafa Güven, "Siyasi iktidar ve onun denetimindeki emniyetin hukuksuz uygulamalarını kabul etmek mümkün değildir. Gerçekten darbeye karşı olanları barış ve demokrasi isteyenleri, emekçinin hakkını arayanları iktidarın belirlediği sınırlar içinde hapsetmeye, hizaya getirmeye çalışanlar büyük yanılgı içerisindeler. Tüm sokakları tutuklasanız da, her yere cezaevine dönüştürseniz de işçiler yine greve çıkacak. Nuriye ve Semih'ler yine direnecek. Bu hukuksuz gözaltı ve tutuklamaları şiddetle protesto ediyoruz. Bir an evvel Nuriye ve Semih serbest bırakılmalıdır. OHAL hukuksuzluğuna bir son verilmeli ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine dönmeleri sağlanmalıdır" dedi.

Grup basın açıklamasının olaysız şekilde dağıldı.

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