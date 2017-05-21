(Görüntülü Haber) İzmir'de KPSS heyecanı

Mehmet CANDAN -Yasin TİNBEK / İZMİR, () KAMU Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu) İzmir'de de heyecanla başladı. Adaylar içeride ter dökerken, yakınları da dışarıda onlar için dua etti. Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de KPSS heyacanı sabah saatlerinde başladı. Sınava girecek öğrencilerin okullara güvenli şekilde ulaşmaları için polis ek güvenlik önlemi alırken, sabah oturumunda İzmir'de herhangi bir sorun yaşanmadı. Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu saat 10.00?da başlarken, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adaylar sınav binalarına alınmadı. Genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika verildi. Sınava giren adaylar sorularla baş ederken, yakınları da onlar için dışarıda Kuran okudu, dua etti. Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampusü'nde sınava giren kızı için dua eden Fatma Dökme, "Sadece kızım için değil, bütün öğrenciler içinde dua ediyorum. İnşallah kazanırlar" dedi. Öğretmen olabilmek için sınava giren oğlunu bekleyen Fethiye Şahin ise, "Oğlum ücretli öğretmenlik yapıyor. İnşallah sınavı kazanır ataması yapılır" dedi. Küçük bebeğiyle sınava giren eşini bekleyen Hüseyin Uyan'da, "Bebeğimizle sınıva geldik. Eşim içeride, biz dışarıda onu bekliyoruz. bebeğim annesine özledi, çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. ADAYLAR MATEMATİK VE TARİH SORULARINDA ZORLANDI Sınavdan ilk çıkan adaylardan Gülpınar Kırgız, "Matematik zordu, zaten çalışmamıştım. Soruları bitirdim, erken çıktım" dedi. Caner Kılıç ise, "Tarih ve Türkçe bölümünde zorlandım. Ama genelde iyi geçti. Öğretmen olabilmek için girdim, güzel sanatlar. Öğleden sonra bir oturum daha var, ondan sonra öğretmen olmak istiyorum" dedi. Eşinin bebeğiyle dışarıda beklediği Özlem Uyan'da Sosyal Bilgiler Öğretmeni olmak istediğini belirterek, "8 aylık bebeğimle geldik. İyi geçti sayılır. Zorlandığım sorular oldu tabiki. Sözelci olduğum için bana sözel sorular kolaydı. Çalışanın kazabileceği bir sınavdı" diye konuştu. Sınava kendisini denemek için girdiğini söyleyen İbrahim Demirci ise, "Ben çalışmadım, kendimi denemek için girdim. Matematik ve tarih bölümü zordu" dedi. Sabah oturumu saat 12.10'da sona ererken, Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.30'da başlayacak ve 14.15'ten sonra adaylar sınava alınmayacak. Öğleden sonraki oturumda ise 80 soru için adaylara 100 dakika verilecek.