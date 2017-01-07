(Görüntülü Haber) İzmir' de kar İZBAN seferlerini aksatıyor

Mehmet CANDAN / İZMİR, () İzmir'de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu. İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi.