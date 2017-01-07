Mehmet CANDAN / İZMİR, () İzmir'de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri durdu. İZBAN'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle işletme yapamıyoruz. TCDD ekipleri duruma müdahale ediyor. ESHOT devreye girdi" denildi.
(Görüntülü Haber) İzmir' de kar İZBAN seferlerini aksatıyor
Mehmet CANDAN / İZMİR, () İzmir'de sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Menemen-Aliağa arasında makasların donması nedeniyle İZBAN Banliyö tren seferleri...
07 Ocak 2017 Cumartesi 09:54
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