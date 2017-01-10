(Görüntülü Haber) İzmir'de kar etkili oldu (2)

İZMİR'de sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehir beyaza büründü, trafik akışında da aksamalar oldu. Menderes Cumaovası'nda makas arızası nedeniyle İZBAN seferlerinde de kısa süreli aksama yaşandı. İstanbul başta olmak üzere tüm yurtta hayatı esir alan kar, İzmir'de de sabah saatlerinde etkili oldu. Gece boyu karla karışık yağmur şeklinde olan yağış, sabah saatlerinde yerine kara bıraktı. Kar sürpriziyle güne uyanan İzmirliler trafiğin de etkilenmesiyle işe, okula gitmekte zorlandı. Menderes Cumaovası'nda meydana gelen makas arızası nedeniyle İZBAN seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı. Balçova-Bornova arasındaki çevre yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler ters yönde ilerleyip geri dönmek zorunda kaldı. İzmir'in simgelerinden biri haline gelen palmiyeler de karla kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde yollar kar nedeniyle kapandı.