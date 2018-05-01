(Görüntülü Haber) İzmir'de coşkulu 1 Mayıs kutlaması (2)

AZİZ KOCAOĞLU DA 1 MAYIS'A KATILDI



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da Gündoğdu Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs etkinliklerine katıldı. Kocaoğlu, Montrö Meydanı'ndan yürüyerek alana geldi. Arama noktasından geçen Kocaoğlu, burada sahneye yakın bir yerde değil de işçilerin yanında alanda durmayı tercih etti. Kocaoğlu'nu gören vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Alandaki bazı kişiler, 'Hoş geldin baba' diyerek Kocaoğlu'nu selamladı. Alanda gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kocaoğlu, işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.



'SON İKİ 1 MAYIS'I OHAL ŞARTLARINDA KUTLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'



1 Mayıs'ta grupların alana girmelerinin tamamlanmasından sonra Türk İş Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım konuştu. OHAL'siz bir ortamda, eşit, özgür, adil, laik ve demokratik bir gelecek mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Süleyman Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bu yıl da OHAL gerekçe gösterilerek Taksim yasaklandı. Yasaklarla hafızamızı, bilincimizi sileceklerini sanıyorlar. Ne 1 Mayıs katliamının gerçek katillerini ortaya çıkarma kararlılığımızdan vazgeçtik ne de mücadele tarihimize sahip çıkma sözümüzden zerre kadar taviz vermedik vermeyeceğiz. Son iki 1 Mayıs'ı OHAL şartlarında kutlamaya çalışıyoruz."



24 Haziran'da yapılacak seçim, gelecek on yıllarımızı belirleyecek nitelikte ve önemdedir. Halklara ve kültürlere beşiklik yapmış olan bu topraklar kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş politikalarına, gericiliğe izin vermeyecektir."



Süleyman Yıldırım'ın konuşmasından sonra kutlama Bandista Grubu'nun konseriyle sona erdi.





Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Umut KARAKOYUN- Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ- Tekin GÜRBULAK/İZMİR, ()



