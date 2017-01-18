(Görüntülü Haber) İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren şüphelinin eve giriş çıkış anı güvenlik kamerasında
18 Ocak 2017 Çarşamba 14:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.