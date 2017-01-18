(Görüntülü Haber) İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti (5)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER İzmir'in Buca İlçesi'nde öldürülen Hüseyin Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından Şahyar Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenaze törenine ölenlerin yakınların ve mahalle sakinlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. İkindi namazından 1 saat sonra kılınan cenaze namazın ardından, ölenler, Alkan Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. YÜREKLER DAĞLANDI Cenazede Aysel Aslan'ın annesi Fadime Bozbay, ayakta durmakta güçlük çekti. Yakınları, Fadime Bozbay'ın koluna girerek destek oldu. Cenaze namazından sonra Fadime Bozbay'ın "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Hiç gücüm kuvvetim kalmadı. Benim yavrularım nereyle gidiyor" diye haykırışları yürekleri dağladı. Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()-