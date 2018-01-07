(Görüntülü Haber) İzmir CHP'li Tekin Ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak (EK KAVGA)

CHP'li Tekin Ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak EK EL ELE SALONU SELAMLADILAR CHP İzmir İl Başkanlığı'da talip olan Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel yeterli imzayı toplayarak listelerini divana verdi. Deniz Yücel, kongrede yaptığı konuşmada ekipçi, grupçu, adamcı siyaset yapmayacağını örgütü kucaklayacağını belirterek, şöyle dedi Babamın İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden arkadaşı Deniz Gezmiş 6 Mayıs 1972'de darağacında sonsuzluğa uğurlandı. Deniz'in onurlu mücadelesinin tanığı olan babam adımı 'Deniz' koymuş. Adımla onur duyuyorum. Böyle büyük bir devrimcinin adını yaşattığım için onur duyuyorum. Onun aziz hatırasına layık olmak için var gücümle çalışıyorum. Ülkemde bir daha darağaçları kurulmasın istiyorum. Bunun için direnmek istiyorum. Direnmenin adresi CHP'dir. Hayalim özgür, demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye'de yaşamaktır. Parti büyüklerimizin bir süredir çizdiği bir profil var. Genç, dinamik yıpranmamış kadrolara ihtiyacımız var. Foça'da 25 yaşında bir ilçe başkanımız var. Urla'da 36 yaşında bir ilçe başkanımız var. Selçuk'ta 27 yaşında kadın bir ilçe başkanımız var. Gurur duyuyorum. Bu tablo bana cesaret verdi. Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda 41 yaşındaydı. Ben de 40 yaşındayım. Aday olmam yönünde gelen talepler doğrultusunda aday oldum. Bütün ilçeleri gezdim. Çiğli ve Bayraklı ilçelerini iki kez aradım sanırım zamanları müsait değildi. Kongreyle gelip kongreyle gitmek istiyorum. Gençlerin ve kadınların yer aldığı herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğim. Kimseye değil partime bağlı olacağım. Ekipçi, grupçu, adamcı siyaset yapmayacağım. Herkesin il başkanı olacağım. Parti içi demokrasiyi işleteceğim. Bana oy versin ya da vermesin bu salonda olan herkes benim ailemdir. İl başkanı olduğumda bir tek partili arkadaşım dışlanmayacak. Hep birlikte aydınlık bir Türkiye için mücadele edeceğiz. 2019'da bizleri çok kritik 3 seçim bekliyor. En büyük hedefimiz tek adam iktidarına son vererek yerelde de CHP'yi daha güçlendirmektir. Bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Bu kongrenin tek bir kazananı olacak o da CHP olacak. SALONDA YUMRUKLAR KONUŞTU Diğer aday Utku Gümrükçü'nün konuşma yapmak için kürsüye çıkmasından kısa süre sonra bir partili, kürsüye yönelerek protesto etmeye çalıştı. Bu partiliye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger müdahale edince salon biranda karıştı. İki adayın tarafları birbirlerinin üzerine yürüdü. Taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yerinden kalmayan Aziz Kocaoğlu'nun çevresine etten duvar örüldü. Kürsüde de Utku Gümrükçü'nün etrafı sarıldı. Olayların yatışmaması üzerine Divan Başkanı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kongreye 15 dakika ara verirken sakinleşme olmadığı takdirde kongreyi iptal edeceğini duyurdu. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Haber Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN İZMİR()