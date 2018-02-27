(Görüntülü Haber) İzmir Belediye işçisi yeri değiştirilince çatıya çıktı

İZMİR'de Kemalpaşa Belediyesi'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D., Temizlik Hizmetleri Müdürü'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyona alınınca, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, S.D.'yi dalgın anında yakalayıp çekerek kurtardı.



Kemalpaşa Belediyesi'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D., Temizlik Hizmetleri Müdürü'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyonda görevlendirildi. S.D. bunun üzerine bugün saat 16.00 sıralarında tek katlı belediye binasının çatısına çıktı. Takım elbisesiyle çatıda oturan ve ayaklarını boşluğa sarkıtan S.D., çevrede toplananlara bağırarak durumunu anlattı. Bazı kişiler işçiyi dinledi, bazıları ise yürüyerek alandan uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri geldi, işçiyi çatıdan inmesi için iknaya çalıştı. Bir polis memuru, arkadan yaklaşarak S.D.'yi dalgın olduğu anda yakalayıp, çekerek kurtardı.



Olayla ilgili Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu yazılı açıklama yaptı. Başkan Uğurlu, S.D.'nin ihtiyaç olduğu için temizlik biriminde görevlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"İşçi bir arkadaşımız. Psikolojik sorunları var. Bir önceki belediye başkanı döneminde de intihar girişimi olmuş. Her başkan döneminde yapıyor. Allah ailesine sabır versin. Yerini en ufak bir biçimde değiştirdiğin zaman intihar girişiminde bulunuyor. Kendisini böyle kabullendirmiş. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Bir anlık psikolojisini cezalandıracak halimiz yok. Olur böyle şeyler. Kararımız net. Geri adım atmayız. İhtiyaç olur, alırız. Şu anda orada ihtiyaç vardı, oraya aldık."

