(Görüntülü Haber) İzmir Anneler Günü öncesi can veren 24 kişi için mevlit okutuldu
20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:26
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