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(Görüntülü Haber) İzmir Adliyesi şehitleri anısına konser

İZMİR'de, PKK'lı teröristler tarafından İzmir Adliyesi önünde düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can anısına Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser düzenledi....

İZMİR'de, PKK'lı teröristler tarafından İzmir Adliyesi önünde düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can anısına Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser düzenledi. Adalet Bakanlığı İzmir Adliyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından bugün saat 20.00'de Karşıyaka İlçesi'ndeki Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde, İzmir Adliyesi önünde geçen 5 Ocak'ta PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can anısına konser verildi. Gökçe Eriş'in şefliğini yaptığı koroda, İzmir Adliyesi'nde görevli savcılar, hakimler ve adliye memurlarının yanı sıra Esra Dilekli Demirok ile Hakkı Demirok da geceye konuk sanatçılar olarak katıldı. İzleyiciler koronun söylediği eserler sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Konserin biletlerinin satışından elde edilen gelir şehitlerin ailelerine verildi.

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