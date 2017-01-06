İZMİR / İzmir Adliyesi'ne dün bombalı saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye zabıt katibi Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenleniyor. Törene katılmak için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İzmir Adliye 'sine geldi. Tören alanına ilk olarak mübaşir Musa Can' ın cenazesi getirildi, Can' ın yakınlarının tabuta kapanıp gözyaşları döküp ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Şehit polisin cenazesinin beklendiği törene Ak Parti ,CHP ve MHP den çok sayıda siyasetçi, hakimler, savcılar ve adliye personeli katılıyor. Avukatlar terörü protesto için cüppeleriyle katılırken, adliye bahçesinde yapılması beklenen töreninin olumsuz hava koşulları nedeniyle binanın içerisinde yapılmasına karar verildiği bildirildi..
(Görüntülü Haber) İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören
İZMİR / İzmir Adliyesi'ne dün bombalı saldırıda şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye zabıt katibi Musa Can için İzmir Adliyesi'nde tören düzenleniyor. Törene katılmak için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da İzmir Adliye 'sine geldi. Tören...
06 Ocak 2017 Cuma 11:25
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.